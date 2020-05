"Perché passeggi col cane sulle aiuole?", poi lo pugnala al torace in strada

Prima una domanda: "Perché stai camminando con il cane sulle aiuole?", poi pochi istanti dopo ha estratto un coltello e gliel'ha piantato più volte in mezzo al torace. Notte di follia a Rozzano nella notte tra giovedì e venerdì 15 maggio, dove un uomo di 50 anni è stato accoltellato in strada. Il presunto aggressore, un peruviano di 26 anni, è stato fermato nella serata di venerdì dai carabinieri della compagnia di Rozzano guidati dal capitano Pasquale Puca.

Tutto è accaduto nella tarda serata in via Curiel quando il 50enne, secondo quanto riferito dagli investigatori, era stato avvicinato da un ragazzo che, completamente ubriaco, lo aveva accusato di passeggiare con il suo cane sulle aiuole. In pochi attimi ha estratto il coltello che aveva in tasca, un'arma bianca con una lama di 12 centimetri, e lo ha colpito più volte sul torace per poi andarsene e sparire nel nulla.

Il 50enne era stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'Humanitas dove, tuttora, è in attesa di essere operato. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Il 26enne, invece, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Corsico nella serata di venerdì con la pesante accusa di tentato omidicio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari sono risaliti al 26enne grazie alla descrizione della vittima e dei testimoni, oltre al sopralluogo sulla scena del crimine. I carabinieri lo hanno individuato in un appartamento di via Tagliamento a Rozzano, nell'abitazione sono stati trovati anche gli indumenti intrisi di sangue che il 26enne avrebbe indossato durante la violenza .