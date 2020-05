Nasconde la droga in cantina e la rivende nel suo quartiere: arrestato

Nascondeva la droga all'interno della cantina dello stabile in cui vive, e la spacciava nei dintorni di casa. Ma è stato sorpreso e arrestato dalla polizia, che lo aveva individuato in seguito ad indagini sullo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai è finito un italiano di 43 anni con diversi precedenti penali.

L'uomo è stato sorpreso a Rozzano, in via Verbene: gli agenti della squadra investigativa del commissariato milanese Scalo Romana lo hanno visto scendere verso le cantine, alle cinque di pomeriggio di lunedì 11 maggio, per poi allontanarsi verso un altro condominio del quartiere. Lo hanno seguito e lo hanno visto consegnare un sacchettino ad un ragazzo per poi fare ritorno a casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo alcuni minuti, il 43enne è sceso nuovamente nelle cantine. Gli agenti sono intervenuti, lo hanno controllato e (dentro la cantina) hanno trovato 295 grammi di marijuana su una mensola oltre a 13 grammi e mezzo di cocaina in un sacchetto. Pertanto lo hanno arrestato: risponde di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.