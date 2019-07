Nasconde un tesoro di cocaina nella cassaforte di casa: braccato e arrestato

Aveva in cassaforte 5mila euro di cocaina. E per lui sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di martedì 23 luglio a Rozzano, nei guai un ragazzo incensurato di 29 anni.

A far insospettire gli investigatori sono stati alcuni movimenti sospetti vicini alla sua abitazione e così nella serata di martedì è scattato il blitz: sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Rozzano insieme al nucleo cinofili di Casatenovo che lo hanno perquisito e passato al setaccio l'appartamento. Addosso, nascosti in un pacchetto di sigarette, sono state trovate sedici dosi di cocaina (10 grammi). Nella cassaforte, invece, è stata trovato il grosso della "bianca": 100 grammi. Sempre tra le mura della sua abitazione è stato trovato materiale per il confezionamento delle dosi.

Per il 29enne sono scattate le manette: è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima.