Ai domiciliari per droga, continua a spacciare in casa: coca nascosta nei vestiti da lavare

Era ai domiciliari, ma evidentemente non aveva rinunciato al suo lavoro. Un uomo di quarantuno anni, cittadino italiano, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Rozzano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi i militari avevano notato strani movimenti sotto l'appartamento del 41enne, ai domiciliari proprio per droga, e così mercoledì hanno deciso di perquisire l'abitazione. Il fiuto degli investigatori non ha tradito: tra i panni sporci nella lavanderia, infatti, i carabinieri hanno trovato dieci grammi di cocaina e tutto il materiale utile per pesare e confezionare le dosi.

Sempre nell'appartamento erano nascosti 1.100 euro in contanti, che secondo gli investigatori l'uomo aveva guadagnato proprio spacciando. Il pusher è stato arrestato e sarà processato per direttissima.