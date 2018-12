Scippa un'anziana all'interno del centro commerciale Milanofiori: rapinatore arrestato

Un 48enne romeno è stato arrestato dai carabinieri al centro commerciale Milanofiori di Assago (Milano). L'uomo, già noto alla giustizia, è accusato di aver scippato un'anziana della sua borsetta. A fermarlo sono stati i militari del Radiomobile della compagnia di Corsico.

La donna, una 79enne, martedì mattina mentre stava passeggiando nella galleria commerciale è stata assalita dallo sconosciuto. Per l'uomo, in manette per furto con strappo, si sono aperte le porte della camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.