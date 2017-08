Legambiente contro Humanitas per la pista degli elicotteri: "Scempio al Parco Sud"

Esposto per un possibile abuso edilizio e paesaggistico all'Humanitas di Rozzano. Lo hanno inviato Legambiente e l'Associazione Parco Sud ai carabinieri forestali di Milano, contro la società che gestisce gli immobili.

Sotto accusa le opere per la costruzione della pista di atterraggio per gli elicotteri, ormai quasi ultimata. «Le opere sono nei fatti diverse da quelle previste in sede di approvazione del progetto», affermano le due associazioni ambientaliste, secondo cui è stata anche eliminata senza autorizzazione una parte di bosco per costruire un ponte che oltrepassa tre rogge. Anche la piattaforma (in cemento) ha trovato posto solo grazie allo sradicamento di alcune piante.

«Riteniamo intollerabile quello che sta avvenendo nell’area del Parco del Fontanile», dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia: «Ci siamo rivolti alle autorità competenti perché si fermi il cantiere e si facciano i dovuti controlli. Assistiamo ancora una volta ad un’operazione edilizia che antepone gli interessi economici alla protezione del valore ambientale di un’area la cui ricchezza di biodiversità è indubbia. Non ci capacitiamo come sia possibile che Humanitas, una delle eccellenze sanitarie lombarde, non tenga conto del fatto che l’ambiente e il paesaggio attorno alla struttura ospedaliera possano avere un effetto moltiplicatore di benessere per i pazienti».

La controproposta di Legambiente è quella di realizzare la pista di atterraggio sul tetto di uno degli edifici che compongono il complesso dell'Humanitas. Secondo Legambiente è ancora possibile fermare il cantiere, cambiare il progetto e ripristinare il verde del Parco del Fontanile.