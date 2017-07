Commando di ladri ruba le batterie agli ascensori di un palazzo Aler

Furto pluriaggravato in concorso. È l'accusa a cui devono rispondere cinque cittadini romeni, pregiudicati, arrestati dai carabinieri nella serata di giovedì 28 luglio a Pieve Emanuele, nel milanese, mentre stavano depredando un palazzo disabitato dell'Aler in via dei Tulipani.

Il quintetto, come riferito dal comando provinciale di Milano, ha scardinato una porta ed è entrato nello stabile dove ha iniziato a rubare le batterie d'emergenza degli ascensori. I militari si sono accorti dei ladri quando, durante un servizio di pattugliamento, hanno visto un furgone con i portelloni aperti parcheggiato nelle vicinanze dello stabile. Non solo, una volta scesi e avvicinatisi alla porta hanno notato che i sigilli erano stati strappati e poco dopo si sono visti comparire di fronte due malviventi di 63 e 55 anni. Entrambi sono stati braccati e non hanno opposto resistenza all'arresto, anzi.

Il fatto ha fatto insospettire i carabinieri che hanno chiamato rinforzi. Sul posto sono intervenute altre gazzelle che hanno circondato l'edificio, poi i militari sono entrati nello stabile sorprendendo altri tre ladri, sempre cittadini romeni pregioudicati. Per loro sono scattate le manette con l'accusa di furto. Le batterie sono state recuperate e restituite ad Aler, proprietaria dello stabile.