Milano, uomo nudo sul cornicione di un ponte, vuole suicidarsi per problemi economici: salvo

Completamente nudo e in evidente stato confusionale ha raggiunto il ponte e, dopo essere salito sul cornicione, ha minacciato il suicidio perché schiacciato dai problemi economici. Fino all'intervento di una pattuglia di carabinieri che lo ha restituito alla vita.

Succede attorno alle 7 del mattino di giovedì. Il ponte - che collega le due sponde del fiume Lambro Meridionale, tra via Aspromonte e via Franchi Maggi a Quinto De Stampi, Rozzano (Milano) - stava per diventare il teatro della morte di un italiano di 51 anni.

L'uomo, nato a Pavia ma residente a Piacenza, è stata salvato in extremis dai militari della Tenenza di Rozzano che sono riusciti a bloccarlo con un'azione fulminea. La trattativa di mediazione per convincerlo a scendere da solo dal cornicione ed evitare così la caduta nel corso d'acqua da un'altezza di una quindicina di metri, infatti, non aveva portato ai risultati sperati e l'uomo stava per gettarsi. Fino a quando, in un secondo di distrazione, non è stato afferrato.

Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Corsico guidati da Pasquale Puca, sono arrivati anche i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale San Paolo per gli accertamenti medici e psicologici del caso. Il 51enne, dipendente in una ditta nel Piacentino, avrebbe manifestato la volontà di farla fuori per motivi di natura economica. Sarà seguito dal personale medico specializzato.