In casa da sola, travolta e intrappolata sotto all'armadio: salvata grazie ai vicini di casa

Un trauma al braccio e tanta paura. È l'epilogo di una brutta disavventura per una donna di 56 anni che è rimasta incastrata sotto a un armadio nel suo appartamento di via delle Peonia a Rozzano, hinterland Sud di Milano, nella serata di lunedì pomeriggio.

Tutto è accaduto intorno alle 19, secondo quanto riferito dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione sembra che la donna, mentre stava svolgendo alcune faccende all'interno del suo appartamento, sia stata travolta dall'armadio restando intrappolata tra le ante. Nessuno l'ha soccorsa immediatamente perché era sola in casa. Sono stati i vicini a dare l'allarme, allertati dai lamenti della donna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno aperto la porta dell'appartamento permettendo ai sanitari del 118 di soccorrerla. Fortunatamente non è successo nulla di grave, la donna è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.