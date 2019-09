Rozzano, inseguito dai carabinieri: si schianta sulla rotonda. Militari gli sparano alle gomme

Prima l'inseguimento, poi lo schianto e infine le manette. Scene da far west a Rozzano, hinterland Sud di Milano, nella notte tra giovedì e venerdì 13 settembre. Nei guai un 31enne italiano.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari, ma secondo quanto ricostruito da MilanoToday sembra che l'uomo non abbia rispettato l'alt dei carabinieri e sia scappato speronando alcune auto in sosta. La sua corsa è terminata intorno alle 3 in via della Cooperazione quando ha perso il controllo della sua Ford Fiesta schiantandosi contro una rotatoria. I militari sono riusciti ad ammanettarlo poco dopo.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo dove è attualmente piantonato. Diversi residenti e molti lettori hanno testimoniato di aver sentito "botti" come spari di arma da fuoco. I militari hanno confermato che sono stati esplosi due colpi alle gomme per "stoppare" il malvivente.