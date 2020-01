Rozzano, ragazzino falciato sul marciapiede da un pirata della strada: indaga la Locale

Riverso sul marciapiede. Solo. È stato un passante a lanciare l'allarme e adesso la polizia locale sta cercando di dare un nome e un cognome al pirata della strada che ha falciato un ragazzo di 15 anni in via Monte Amiata a Rozzano nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.20 all’altezza del parcheggio del campo sportivo: il ragazzino, secondo quanto ricostruito dalla Locale, sarebbe stato travolto dall'auto mentre camminava sul marciapiede. L'automobilista poi si è allontanato come se nulla fosse. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Milano, fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Gli agenti stanno cercando elementi utili per individuare l’auto pirata e "invitano chi ha visto a farsi avanti contattando il Comando al numero 0289200785", si legge in una nota.