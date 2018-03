Rozzano, negozio incendiato nella notte: evacuato un intero palazzo, cinque intossicati

Un negozio devastato. Un intero condominio evacuato. E cinque persone ricoverate al pronto soccorso.

È il bilancio di una notte di paura a Rozzano, teatro di un incendio che ha distrutto il negozio di un barbiere marocchino di trentuno anni, regolare in Italia e senza nessun precedente.

Verso le quattro, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri della compagnia di Corsico, ignoti hanno appiccato il rogo nel locale - che si trova al civico 28 di viale Lombardia - e sono fuggiti. Le fiamme hanno immediatamente distrutto il negozio, che è al piano terra di un palazzo, e il fumo si è subito propagato fino ai piani superiori dell'edificio.

I vigili del fuoco hanno evacuato l'intera struttura - abitata da circa trenta famiglie - e hanno spento le fiamme. Per cinque persone è stato necessario il trasporto in ospedale per una lieve intossicazione, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Circa un'ora dopo, gli sfollati hanno potuto far ritorno nelle loro abitazioni. Nel locale, invece, sono stati trovati residui di una bottiglietta di plastica con all'interno del liquido infiammabile: con ogni probabilità, quindi, il rogo è doloso.