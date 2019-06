Tenta di rubare le offerte, poi appicca un incendio all'altare: fermato in chiesa

Prima ha tentato di rubare le offerte lasciate dai fedeli nelle cassette accanto ai lumini; poi, armato di accendino, ha dato fuoco alla tovaglia dell'altare, forse per vendicarsi di non essere riuscito a rubare gli spiccioli.

E' successo in una chiesa di Rozzano, nell'hinterland sud di Milano, e precisamente a Sant'Ambrogio, in via 25 Aprile, intorno alle dieci di mattina di martedì 18 giugno. Il protagonista è un giovane sui vent'anni, fermato dai carabinieri di Rozzano. Sembra che abbia qualche problema di droga.

Fiamme spente dal prete

La chiesa, in quel momento, era praticamente deserta, ma alcuni passanti si sono accorti che qualcosa non andava e sono entrati a vedere. Davanti alle fiamme che provenivano dall'altare, con il giovane ancora sul posto, hanno avvertito il numero di emergenza 112. Nel frattempo un sacerdote si dava da fare per spegnere il principio d'incendio, riuscendoci senza alcun problema e senza gravi conseguenze. L'incendio avrebbe effettivamente potuto procurare molti danni.