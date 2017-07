Le rubano la borsetta, insegue i ladri in auto e la recupera

Una vittima di furto ha inseguito in auto i due ladri e, alla fine, li ha fatti fuggire a piedi abbandonando la refurtiva. E' successo a Rozzano nella prima serata di sabato 1 luglio.

La donna, di origini cinesi, secondo diverse testimonianze pare si trovasse all'interno di un negozio quando due giovani le hanno sottratto la borsetta per poi salire a bordo di una Fiat Punto e cercare la via di fuga.

La vittima non s'è persa d'animo, è salita sulla sua Bmw e si è lanciata all'inseguimento, tutt'altro che tranquillo perché la donna - che evidentemente in quel momento non badava granché allo "stile di guida" - ha centrato alcuni paletti stradali su un marciapiedi e - sono sempre testimonianze online, da prendere con le dovute cautele - avrebbe anche danneggiato tre automobili in sosta.

I fuggitivi, dal canto loro, sono andati a sbattere contro una rotatoria e hanno abbandonato la vettura per scappare a piedi. Di loro si sono perse le tracce, ma hanno abbandonato la borsetta e la donna ha potuto recuperarla. Secondo quanto viene riferito, non vi sarebbe stato denaro all'interno. Solo documenti ed effetti personali.