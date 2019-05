Minaccia una donna in strada e la insulta perché pretende 100 euro: arrestato uomo

Blocca una donna in mezzo alla strada e le intima di dargli 100 euro. Nel frattempo la insulta e la minaccia con violenza via via più temibile. Per fortuna sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l'aggressore, un uomo italiano di 38 anni. E' stato arrestato con l'accusa di estorsione aggravata.

Stando a quanto ricostruito dai militari della tenenza di Rozzano - è lì che avvengono i fatti - nel pomeriggio di mercoledì, il 38enne, affetto da alcune patologie non meglio specificate, ha bloccato la sua vittima ed ha cominciato a tentare di estorcerle il denaro.

Estorsione già avvenuta in passato

I successivi accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Compagnia di Corsico, hanno consentito di appurare che già in passato l'uomo aveva costretto la donna a dargli 350 euro.

Ora sono in corso approfondimenti investigativi per identificare l'esistenza eventuale di altre vittime. Intanto l'uomo è stato rinchiuso a San Vittore.