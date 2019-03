Esplosione nella notte a Rozzano: fanno saltare la cassa del supermercato con il gas

Il boato si è sentito chiaramente in tutto il circondario. Il silenzio della notte ha favorito il propagarsi del frastuono. In tanti si sono risvegliati ma per fortuna è finita lì.

Colpo fallito in via 25 aprile a Rozzano (Milano), durante la notte tra domenica e lunedì, quando una banda ha cercato di far saltare la cassa continua del supermercato Simply Market, per fortuna senza riuscirci.

L'esplosione nella notte a Rozzano

A raccontare l'accaduto sono i carabinieri della Tenenza di Rozzano, che sul posto sono intervenuti dopo le varie chiamate arrivate dai residenti risvegliati nel cuore della notte, poco prima delle 4.

I malviventi avrebbero usato del gas acetilene, molto utilizzato per questo tipo di colpi. La deflagrazione ha danneggiato lievemente l'edificio ma non ha scardinato la cassaforte.