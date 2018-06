Il bimbo eroe che salva la mamma, colpita da aneurisma: "Papà corri, mamma sta male"

Nelle scorse ore un bimbo di 8 anni, Giuseppe D'Angelica, ha salvato la vita alla madre, colpita improvvisamente da aneurisma cerebrale, chiamando con prontezza il padre, in quel momento fuori casa per lavoro.

Il fatto è avvenuto a Rozzano. Secondo il racconto della famiglia, Giuseppe era in casa con la mamma quando la donna ha perso i sensi. E' caduta a terra in bagno e non rispondeva agli stimoli del bimbo. Il piccolo, così, non si è perso d'animo e ha subito avvertito chiamando al cellulare il papà, titolare di un negozio di acconciature: "Papà torna, la mamma sta male, fai presto!".

Il genitore, Vincenzo D'Angelica, è subito corso in casa (il negozio è a poca distanza) e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati con rapidità i sanitari della Croce bianca di Binasco che hanno prestato le prime manovre di rianimazione salvando la donna.

