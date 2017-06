Trovato il cadavere di una donna nelle acque del Lambro Meridionale: indagano i carabinieri

Non è ancora chiaro come è morta una donna di circa 35 anni trovata cadavere mercoledì 7 giugno nelle acque del Lambro Meridionale a Quinto De Stampi (frazione di Rozzano). Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Corsico che non escludono alcuna pista.

Il corpo era stato notato nella tarda mattinata da un passante che aveva allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che non hanno potuto far altro che recuperare il corpo esanime all'altezza di via Franchi Maggi. La donna era vestita e senza documenti, dall'analisi delle impronte digitali è risultata incensurata.