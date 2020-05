Rozzano, aggredito e accoltellato al torace per strada: fermato il presunto aggressore

Prima l'aggressione in strada e le coltellate, poi la corsa all'Humanitas. E nelle scorse ore le manette per il presunto aggressore. Un peruviano di 26 anni è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Corsico con l'accusa di tentato omicidio: sarebbe stato lui, secondo gli investigatori, ad accoltellare un 50enne italiano in via Curiel a Rozzano nella serata di giovedì 14 maggio.

Tutto era accaduto nella tarda serata quando il 50enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale, era stato avvicinato e accoltellato. Un'aggressione brutale: l'uomo era stato raggiunto più volte al costato dai fendenti. Ignote, per il momento, le ragioni della violenza.

I militari sono risaliti al 26enne grazie alla descrizione della vittima e dei testimoni, oltre al sopralluogo sulla scena del crimine. I carabinieri lo hanno individuato in un appartamento di via Tagliamento a Rozzano, nell'abitazione sono stati trovati anche gli indumenti intrisi di sangue che il 26enne avrebbe indossato durante la violenza .

Il 50enne è tuttora ricoverato all'Humanitas in attesa di essere operato, ma non è in pericolo di vita. Il 26enne, invece, è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.